Une nouvelle édition du cycle de Dune vue par Aurélien Police

L’année 2020 marquait le cinquantième anniversaire de la publication en France du roman Dune de Frank Herbert dans la mythique collection Ailleurs et Demain dirigée Gérard Klein, et sous la traduction historique de Michel Demuth. À cette occasion, les éditions Robert Laffont ont eu l’excellente idée de publier une nouvelle édition dans un format collector avec une couverture rigide (qui n’existait pas en France), une traduction corrigée et révisée (par un type très sympa), et des préfaces et postfaces de Denis Villeneuve, Pierre Bordage et Gérard Klein.

Mais ceci n’était qu’un début. Le cycle original de Frank Herbert compte six volumes qui seront tous réédités en 2021 sous des traductions révisées. Et comme il s’agit d’un cycle exceptionnel qui a marqué l’histoire de la science-fiction, il fallait pour illustrer les couvertures de cette nouvelle édition quelqu’un qui par son propre univers saurait marquer les esprits d’une nouvelle génération de lecteurs. C’est pourquoi les éditions Robert Laffont ont fait appel au très talentueux Aurélien Police.

Les six couvertures forment une fresque constituée des personnages principaux du cycle. Aurélien Police nous explique son approche pour chacune d’elle, en relation avec le personnage représenté.

Paul Atréides – Dune

Aurélien Police : « Le sable, de grandes étendues de sable, et surtout ces yeux bleus perdus dans l’immensité. Voici les images qui me viennent à l’esprit lorsque je me remémore mes premières lectures de Dune qui remontent maintenant à plus de 20 ans.

S’attaquer à une représentation visuelle de Dune n’est pas chose aisée. Tant de choses ont déjà été faites que chacun y a déjà puisé sa façon de percevoir cet univers. Donner des traits à des personnages qui font certainement partie des plus connus de la science-fiction mondiale – Paul « Muad’Dib » Atréides en tête – peut ainsi susciter, si ce n’est une certaine angoisse, en tout cas de nombreux doutes et interrogations.

Pour cette nouvelle édition, j’ai tenté de rester fidèle à mes premières impressions de lecture : celles d’êtres en prises avec leur environnement au point de ne plus faire qu’un avec lui, peinant à s’arracher à un destin qui semble d’ores et déjà tracé quoi qu’ils tentent, quels que soient leurs volontés ou leurs pouvoirs.

Ainsi, ici, Paul Atréides, devenu Muad’Dib, semble enlisé dans le sable, presque statufié, déifié, emprisonné par l’ampleur de sa tâche et le pouvoir d’attraction qu’opère sur lui la planète Arrakis. »

Alia Atréides – Le Messie de Dune

A.P. : « L’imagerie autour d’Alia Atréides, sœur de Paul, la représente le plus souvent alors qu’elle n’a que 4 ans, la première partie du cycle de Dune étant sans doute la plus lue. Néanmoins, ce personnage continue d’exister au-delà du premier tome pour justement devenir par son destin l’un des personnages les plus marquants du cycle. A la lecture de passages mettant en scène le culte dont fait l’objet Alia, j’avais en tête certains tableaux Orientalistes, cette vision de l’Orient fantasmée par l’Occident au XIXème. Car il y a indubitablement de cela dans Dune : cette sorte de mélange aux influences disparates réelles ou imaginaires qui viennent enrichir un univers où le moyen-âge côtoie le futur, où la magie se mêle à la technologie. »

Leto II – Les Enfants de Dune

A.P. : « Fils de Paul Atréides, Leto II, plus encore que son père, voit son destin irrémédiablement lié à Arrakis. À sa naissance, la planète se couvre de végétation, fruit du patient travail des Fremen. Sur l’image, elle commence à grignoter le sable jusqu’à grimper sur le personnage lui-même qui se mêle à la pierre. Hostile à sa tante Alia devenue folle du fait de ses pouvoirs, il la surveille par couvertures interposées. «

Leto II – L’Empereur-Dieu de Dune

A.P. : « Dans ce quatrième tome, Leto II est devenu un dieu, assimilant son corps à celui d’un Vers Géant. Depuis le départ, notre volonté (la mienne et celle de l’éditeur) était de dépouiller Dune de certains apparats qui, en toute subjectivité, pouvaient visuellement sembler – que les lecteurs nous pardonnent cette entorse – comme « datés ». Si certaines choses fonctionnent très bien à l’écrit, d’autres sont moins évidentes à l’image. Nous avons jugé que c’était le cas ici avec ce vers géant au visage d’homme que l’on croise dans le roman. De ce fait, pour cette illustration, Leto II se présente davantage comme une incarnation de Dune, sorte de silhouette de sable se dispersant au vent tandis que l’eau, si longtemps invisible sur le sol Arrakis, s’écoule désormais librement. »

Sheeana Brugh – Les Hérétiques de Dune

A.P. : « Sheeana, dans le cycle de Franck Herbert, est un peu le pendant féminin de Paul Atréides. Capable de chevaucher les vers des sables et de les commander dès son plus jeune âge, elle incarne l’émancipation et cette volonté d’échapper à son destin. Dans cette image, alors que le sable de Rakis se vitrifie, elle s’en extirpe littéralement, ses bras se dégageant, son corps se faisant plus souple, plus en mouvement, que ceux des précédents personnages. »

Duncan Idaho – La Maison des Mères

A.P. : « Difficile de faire l’impasse sur ce personnage emblématique de Dune. S’il est plutôt peu présent dans la première partie du cycle, son importance au travers de ses multiples clones croit au fur et à mesure des 6 tomes. Il est d’ailleurs le seul personnage de l’ensemble de la saga à apparaître dans chacun des livres. Ici, sa silhouette se découpe sur l’espace inconnu, porte de sortie de l’univers Dunien, où l’humanité se dispersera pour chercher un nouveau destin à se forger. Jouet des dirigeants puis du dieu d’Arrakis avant de s’enfuir à bord de son vaisseau, Duncan peut assez aisément être assimilé à Ulysse, comparaison que j’ai choisie de souligner ici en lui prêtant les traits de ce dernier. »

Le premier tome du cycle, Dune, sortira le 21 janvier 2021.

