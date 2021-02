Concours : 6 exemplaires de la nouvelle édition brochée de Dune à gagner !

le •

À l’occasion du cinquantenaire de la traduction française de Dune de Frank Herbert, les éditions Robert Laffont sortaient le 1 octobre 2020 une version reliée Collector du roman, sous une traduction corrigée et révisée. L’ensemble des six tomes du cycle original seront progressivement réédités dans la collection Ailleurs et Demain sous ce format.

Mais ce n’est pas tout. En parallèle à cette édition Collector, et afin de présenter ce cycle qui a marqué l’histoire de la science-fiction à un le public plus large possible, une nouvelle édition brochée, dotée de splendides couvertures illustrées par le talentueux Aurélien Police, va être proposée au cours de l’année. Les six tomes du cycle original de Dune seront ainsi réédités en 2021 : le premier tome, Dune, est sorti le 21 janvier ; le tome 2, Le Messie de Dune, sortira en mars ; le tome 3, Les Enfants de Dune, en mai ; le tome 4, L’Empereur-Dieu de Dune, en juillet ; en septembre, Les Hérétiques de Dune ; La Maison des mères en novembre.

Pour fêter ce lancement, l’Epaule d’Orion s’associe aux éditions Robert Laffont pour vous faire gagner 6 exemplaires du premier tome de cette nouvelle édition. Pour participer et avoir une chance d’en recevoir un exemplaire, il vous suffit de répondre ci-dessous en commentaire à la question :

À quoi conduit la peur ?

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Ce concours est réservé à la France métropolitain, et est ouvert jusqu’à jeudi 18 février à minuit. Les résultats seront annoncés le samedi 20 février.

