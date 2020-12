Lectures d’avenir – premier semestre 2021

le •

À moins de tomber, aux derniers instants, dans une faille temporelle qui nous renverrait des mois en arrière – on sait jamais – l’année 2020 devrait, croisons les doigts, bientôt arriver à son terme. Tout bouffi d’optimisme, je prépare et partage avec vous une liste de lectures d’avenir, mes repérages pour le premier semestre 2021. Il y a des sorties en français et des sorties en anglais. Comme d’hab, cette liste est amenée à évoluer, notamment parce que les éditeurs français, à l’opposé de leurs homologues anglosaxons, communiquent peu. Trève de bavardage, qu’allons-nous vouloir lire ?

En Janvier

Émissaire des morts (Andrea Cort Tome 1) – Adam-Troy Castro, sortie le 6 janvier, chez Albin Michel Imaginaire

Bear Heads – Adrian Tchaikovsky (VO), sortie le 7 janvier, chez Head of Zeus

Aucune terre n’est promise – Lavie Thidar, sortie le 29 janvier, chez Mü

The Expert System’s Champion ( The Expert System’s Brother Book 2) – Adrian Tchaikovsky (VO), sortie le 26 janvier, chez Tor.com

En février

Gnomon (Tome 1) – Nick Harkaway, sortie le 3 février, chez Albin Michel Imaginaire

Purgatory Mount – Adam Roberts (VO), sortie le 4 février, chez Gollancz

La Fontaine des âges – Nancy Kress, sortie le 18 février, chez Le Bélial’, Coll. UHL

La Dernière Emperox (L’interdépendance Livre 3) – John Scalzi, sortie le 25 février, chez L’Atalante

En mars

(image à venir)

Gnomon (tome 2) – Nick Harkaway, sortie en mars, chez Albin Michel Imaginaire

One Day All This Will Be Yours – Adrian Tchaikovsky (VO), sortie le 2 mars, chez Solaris

En mai

We are Satellites – Sarah Pinsker (VO), sortie le 11 mai, chez Berkley

(couverture provisoire)

Demain et le jour d’après – Tom Sweterlitsch, sortie en mai chez Albin Michel Imaginaire

(image à venir)

Brevis Est, Numérique (Les métamorphoses 2) – Marina et Sergeï Diatchenko, sortie en mai, chez L’Atalante

Shards of Earth – Adrian Tchaikovsky (VO), sortie le 27 mai, chez Tor

En Juin

Perhaps the Stars – Ada Palmer (VO), sortie prévue le 10 Juin. (Mais pourrait-être repoussé en Août)

(image à venir)

La Troisième griffe de Dieu (Andrea Cort Tome 1) – Adam-Troy Castro, sortie en juin, chez Albin Michel Imaginaire

Star Eater – Kerstin Hall (VO), sortie le 22 juin chez Tor.com

Voilà tout pour le moment.

