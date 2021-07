Lectures d’avenir – deuxième semestre 2021

le •

C’est devenu un rendez-vous régulier, je vous propose à nouveau mes repérages sur les sorties à venir en SF pour le prochain semestre. Rien ne change, contrairement aux éditeurs anglosaxons, les français communiquent peu sur les dates de sortie et il est difficile d’avoir une visibilité sur les titres VF sur les mois à venir. À part quelques blogueurs énervés, qui cela intéresse-t-il vraiment de savoir si longtemps à l’avance quels bouquins garniront les rayonnages des librairies, me demanderez-vous ? OK, mais quand même, je râle pour le principe.

Août

26 août chez Le Bélial’ : Intégrale des nouvelles, tome 2 de Frank Herbert. Evidemment.

26 août chez Le Bélial : Symposium INC. d’Olivier Caruso dans la collection Une Heure-Lumière. C’est un UHL, il n’y a donc pas besoin de justification.

26 août chez Gollancz : Inhibitor Phase d’Alastair Reynolds. L’auteur anglais revient dans le cycle des Inhibiteurs avec un roman qui se déroule après tous les autres.

Septembre

1 septembre chez Albin Michel Imaginaire : La Nuit du Faune de Romain Lucazeau. Lucazeau écrit un conte philosophique, je le lis.

7 septembre chez Titan Books : The Art of Space Travel and Other Stories de Nina Allan. Rien que pour le titre.

7 septembre chez Head of Zeus : Perhaps the Stars d’Ada Palmer. L’ultime tome de la série Terra Ignota est annoncé pour le 7 septembre ou… pour le 19 octobre. Déjà repoussé plusieurs fois, on va sagement attendre de l’avoir en main.

16 septembre aux éditions Ki-oon, sort le premier volume de l’adaptation en manga par Gou Tanabe du Cauchemar d’Innsmouth de Lovecraft. Ayant lu tous les autres volumes de la série, considérant le Cauchemar d’Innsmouth comme l’un des meilleurs textes de Lovecraft, voilà quoi.

17 septembre chez Albin Michel Imaginaire : Brouillard sur la baie d’Estelle. Il s’agit d’un recueil de nouvelles californiennes inspirées à l’autrice par son séjour à San Francisco. Ayant vécu quelques années dans la baie, je ne peux évidemment pas rater ça.

23 septembre chez Le Bélial’ : Vision aveugle de Peter Watts. Oui je l’ai déjà lu plusieurs fois en VO et en VF et alors ? C’est Peter Watts !

30 septembre chez Le Bélial’ : Mort TM de Jean Baret. Il s’agit du troisième et dernier titre de la série Trademark après BonheurTM et VieTM.

Octobre

6 Octobre chez Bragelonne : Projet dernière chance d’Andy Weir. Il s’agit de la traduction de Project Hail Mary que je chroniquais ici.

14 octobre chez Orbit : The Culture: Notes and Drawings d’Iain M. Banks. Il s’agit d’un livre pour fans de la Culture basé sur les notes et les illustrations créées par l’auteur.

21 octobre chez L’Atalante : Ring Shout, Cantique Rituel, il s’agit de la traduction on de Ring Shout de P. Djèlí Clark, que je chroniquais ici. L’éditeur serait bien inspiré de garder la même illustration de couverture.

31 octobre chez Subterranean : Belladonna Nights and Other Stories d’Alastair Reynolds. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un recueil de nouvelles de l’auteur anglais, qui est en général très bon dans le format court. Il est toutefois annoncé en version de luxe à 45$. Je vais plutôt attendre une version pas de luxe, hein.

Novembre

Deux livres de Ian McDonald annoncés depuis longtemps déjà devraient sortir en novembre : Mars Stories et The Locomotives’ Graveyard. Il n’y a cependant ni date, ni couverture. Il ne s’agirait donc pas de trop s’emballer.

Chez Albin Michel Imaginaire : Widjigo d’Estelle Faye.

Chez Le Bélial’, toujours dans la collection Une Heure-Lumière, Sur la route d’Aldébaran d’Adrian Tchaikovsky. Il s’agit de la traduction de la novella Walking to Aldebaran que j’ai chroniqué ici.

Décembre

Rien de fou annoncé pour le moment. Deux ou trois petites choses sympas sont prévues pour début 2022, mais nous en reparlerons en fin d’année.

Catégories :Actualités