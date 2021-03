Concours : Dune – la fresque

le •

Alors que sort en librairie le tome 2 du cycle de Dune de Frank Herbert édité par Robert Laffont, Le Messie de Dune, nous vous offrons la possibilité de remporter l’un de ces cinq exemplaires de la fresque dépliante (26,5 cm x 100 cm) reprenant l’ensemble des couvertures. L’illustrateur, Aurélien Police, la dédicacera spécialement pour l’occasion. Pour ce faire, rien de plus simple : répondez à la question suivante et ajoutez la en commentaire ci-dessous. Le concours débute dès maintenant et se terminera le samedi 27 mars. Après tirage au sort, les gagnants seront annoncés sur le blog dans les jours suivants.

La question :

Que signifie le surnom Muad’Dib choisi par Paul Atréides ?

Catégories :Autour de Dune