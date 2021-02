Concours Dune édition brochée – les résultats

le

Kull Wahad ! Le concours lancé le lundi 15 février pour vous faire gagner six exemplaires de l’édition brochée de Dune dans la collection Ailleurs et Demain chez Robert Laffont est désormais clos et l’heure des résultats est venue. Vous avez été près de 800 personnes à avoir répondu à ce concours. Devant cette participation massive, il a fallu sortir les gros moyens et confier le tirage au sort à une machine ixienne tendrement nommée FeydRauthIA. (Toute réclamation quant à cette procédure de tirage au sort sera à adresser directement au comité pour l’organisation du Jihad Butlérien.)

FeydRauthIA a parlé et désigné les six personnes suivantes :

Je tiens à tous vous remercier pour votre participation. Les gagnants seront contactés par email dès aujourd’hui et recevront prochainement leur exemplaire.

Merci à tous, et souvenez-vous :

Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l’esprit.

La peur est la petite mort qui conduit à l’oblitération totale.

J’affronterai ma peur.

Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi.

Et lorsqu’elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin.

Et là où elle sera passée, il n’y aura plus rien.

Rien que moi.

Catégories :Actualités, Autour de Dune