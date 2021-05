Per aspera ad astra

le •

Chers lecteurs de l’épaule d’Orion, ce site dédié à la littérature de science-fiction a fêté récemment et discrètement ses trois années d’existence. J’ai été le premier surpris du succès qu’il a rencontré, et je vous en remercie. Lors de sa création, mon ambition était tout simplement de partager avec vous mes lectures pour vous convaincre, si nécessaire, qu’il se passait des choses vraiment intéressantes dans le domaine de l’imaginaire.

Aujourd’hui, l’épaule d’Orion va évoluer. Je collabore désormais avec l’équipe éditoriale qui dirige la collection Ailleurs et Demain chez Robert Laffont. Je vais donc consacrer la plupart de mon temps de lecture à cette nouvelle activité, et il me semblerait déplacé de continuer à chroniquer les romans publiés par les autres maisons d’édition françaises, quand bien même elles sont amies.

Je compte toutefois continuer à faire vivre l’épaule d’Orion. Ainsi, je proposerai comme d’habitude des articles sur les publications anglophones, romans et nouvelles, sur des classiques de la SF, des articles thématiques, et de temps à autres tout de même des chroniques de romans publiés en VF lorsque j’ai un coup de cœur. Car il n’y a aucune raison de se retenir de parler d’un roman lorsqu’il casse la baraque !

Je vous dis à très bientôt.

Catégories :Actualités